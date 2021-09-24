В МВД предположили, что виновных в покушении на Шефира могут не найти

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что сейчас правоохранители делают все возможное, чтобы поймать виновных в нападении на Сергея Шефира. Однако чиновник заявил, что их могут и не найти.

По словам Антона Геращенко, правоохранители сейчас делают все возможное, чтобы поймать злоумышленников, которые 22 сентября обстреляли автомобиль первого заместителя президента Владимира Зеленского.

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Гарантировать результат невозможно

Замглавы МВД объяснил, что в подобных делах невозможно гарантировать, что виновных в нападении на Сергея Шефира найдут. Но поиски активно продолжаются.

В таких случаях делается все возможное, как и в других преступлениях. Естественно, мы не можем говорить, что будет стопроцентный результат, но мы сделаем все возможное,

– заявил Геращенко.

Кроме того, заместитель главы МВД добавил, что так же сейчас правоохранители активно работают над поиском убийцы черкасского бизнесмена, которого расстреляли в тот же день, когда совершили покушение на Сергея Шефира.

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