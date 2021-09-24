В МВД предположили, что виновных в покушении на Шефира могут не найти
Источник:"Право на власть"
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что сейчас правоохранители делают все возможное, чтобы поймать виновных в нападении на Сергея Шефира. Однако чиновник заявил, что их могут и не найти.
По словам Антона Геращенко, правоохранители сейчас делают все возможное, чтобы поймать злоумышленников, которые 22 сентября обстреляли автомобиль первого заместителя президента Владимира Зеленского.
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Гарантировать результат невозможно
Замглавы МВД объяснил, что в подобных делах невозможно гарантировать, что виновных в нападении на Сергея Шефира найдут. Но поиски активно продолжаются.
В таких случаях делается все возможное, как и в других преступлениях. Естественно, мы не можем говорить, что будет стопроцентный результат, но мы сделаем все возможное,
– заявил Геращенко.
Кроме того, заместитель главы МВД добавил, что так же сейчас правоохранители активно работают над поиском убийцы черкасского бизнесмена, которого расстреляли в тот же день, когда совершили покушение на Сергея Шефира.
Покушение на Сергея Шефира: главное
- Утром 22 сентября между селами Круглик и Ходосовка под Киевом обстреляли автомобиль первого заместителя президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.
- Водитель чиновника получил 3 ранения. Его прооперировали в больнице.
- Прокуратура открыла уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух человек.
- Сейчас у следствия есть две версии мотива преступления – давление на власть или попытка дестабилизации ситуации в Украине.