В МВД объяснили, почему до сих пор не оцифровали все дела о Голодоморе
Источник:24 канал
Украинские правоохранители рассекретили все документы по Голодомору 1932 – 1933 годов. Однако Министерство внутренних дел пока не передало все дела Национальному музею Голодомора-геноцида.
Документы нуждаются в реставрации
Основной массив дел по Голодомору рассекретили еще в 2009 году. Об этом журналистам 24 канала рассказала заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян в рамках проекта "Голод и мор: память поколений".
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Большинство документов очень повреждены. Они нуждаются в реставрации. Только тогда их можно будет оцифровать и предоставить свободный доступ для СМИ и общественности. В частности, планируют передать цифровые копии музея и обнародовать их на портале Министерства.
Сейчас министерство работает над обеспечением отраслевого архива необходимым техническим оборудованием, помещениями и штатом специалистов,
– рассказала Акопян.
Кстати, в Украине нет ограниченного доступа к архивам коммунистического тоталитарного режима 1917 – 1991 годов. Поэтому материалы с советскими грифами: "секретно"; "совершенно секретно"; а также "особой важности" не являются секретными.
Важные факты о Голодоморе
- Пик голода пришелся на весну 1933 года. Тогда ежеминутно умирали 17 человек, ежечасно – тысяча, ежедневно – почти 25 тысяч.
- В течение 1932 – 1933 годов погибли 3 миллиона 941 тысяча невинных украинцев. В то же время 6 миллионов 122 тысячи так и не родились.
- Расследованием дел Голодомора впервые занялись в 2003 году. Тогда Служба безопасности Украины допросила почти 2 тысячи свидетелей и установила 857 мест массовых захоронений погибших.
- В 2010 году Апелляционный суд Киева признал виновными в Голодоморе-геноциде лидеров советского тоталитарного режима. Однако дело закрыли из-за смерти обвиняемых.
- Ежегодно в Украине в последнюю субботу ноября отмечают День памяти жертв Голодомора. Чтобы почтить миллионы умерших от голода, украинцы ставят на своих подоконниках свечи памяти.