В МВД объяснили, почему до сих пор не оцифровали все дела о Голодоморе

Украинские правоохранители рассекретили все документы по Голодомору 1932 – 1933 годов. Однако Министерство внутренних дел пока не передало все дела Национальному музею Голодомора-геноцида.

Документы нуждаются в реставрации

Основной массив дел по Голодомору рассекретили еще в 2009 году. Об этом журналистам 24 канала рассказала заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян в рамках проекта "Голод и мор: память поколений".

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Большинство документов очень повреждены. Они нуждаются в реставрации. Только тогда их можно будет оцифровать и предоставить свободный доступ для СМИ и общественности. В частности, планируют передать цифровые копии музея и обнародовать их на портале Министерства.

Сейчас министерство работает над обеспечением отраслевого архива необходимым техническим оборудованием, помещениями и штатом специалистов,

– рассказала Акопян.

Кстати, в Украине нет ограниченного доступа к архивам коммунистического тоталитарного режима 1917 – 1991 годов. Поэтому материалы с советскими грифами: "секретно"; "совершенно секретно"; а также "особой важности" не являются секретными.

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