Документи потребують реставрації

Основний масив справ щодо Голодомору розсекретили ще у 2009 році. Про це журналістам 24 каналу розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян у межах проєкту "Голод і мор: пам'ять поколінь".

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Більшість документів дуже пошкодженні. Вони потребують реставрації. Лише тоді їх можна буде оцифрувати та надати вільний доступ для ЗМІ та громадськості. Зокрема, планують передати цифрові копії Музею та оприлюднити їх на порталі міністерства.

Наразі міністерство працює над забезпеченням галузевого архіву необхідним технічним обладнанням, приміщеннями та штатом фахівців,

– розповіла Акопян.

До речі, в Україні немає обмеженого доступу до архівів комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років. Тому матеріали із радянськими грифами: "секретно"; "совершенно секретно"; а також "особой важности" не є секретними.

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