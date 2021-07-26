МВД объявило в розыск олигарха Константина Жеваго
Источник:МВД Украины
Министерство внутренних дел объявило в розыск Константина Жеваго, как лицо, скрывающееся от следствия. Суд заочно назначил содержание под стражей для бывшего нардепа еще в 2020 году.
Бывший владелец банка "Финансы и кредит" находится в международном розыске за растрату более 113 миллионов долларов. Сообщение о заочном заключении Жеваго под стражу имеется в розыскном учете МВД.
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В розыске Интерпола Жеваго по запросу Государственного бюро расследований с 2019 года.
Печерский райсуд назначил содержание под стражей в июне 2020
Ранее суд уже назначал меру пресечения для Жеваго. В декабре 2019 года разрешили его арест. Впоследствии адвокат олигарха заявил, что апелляционный суд отменил решение о задержании и содержании под стражей его клиента.
В июне 2020 года Печерский райсуд решил таки назначить для Жеваго содержание под стражей. Такие шаги были необходимыми, чтобы установить местонахождение подозреваемого и начать процедуру его экстрадиции.
Жеваго – особа, что скрывается от органов власти
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Главное о деле против Константина Жеваго:
- В 2019 году Жеваго заочно сообщили о подозрении за растрату 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и кредит". Бенефициаром этого финучреждения и был экс-нардеп.
- Эти средства использовали для компаний, владельцем которых был именно Жеваго.
- По неподтвержденной информации, олигарх находится в одной из стран ЕС.