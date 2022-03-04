В МВД обнародовали первый список военнопленных солдат российской армии
Источник:Антон Геращенко
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал первый список военнопленных солдат российской армии, которые приняли участие в нападении на Украину.
Геращенко отметил, что таких списков, как и списков погибших оккупантов, будет еще очень много. Он призвал российских матерей приезжать забирать своих сыновей.
К теме Первый обмен пленными на Сумщине состоялся
Так, Украина приняла решение отдавать пленных российских солдат их матерям, если они приедут за ними в Украину, в Киев.
После того ада, который они пережили, вторгнувшись на нашу землю, мы точно знаем, что никто из них больше и пальца не поднимет против Украины! Прошу донести эту информацию до тысяч несчастных матерей, российских, сыновья которых попали в плен в Украине,
– написал советник министра внутренних дел.
Первый список пленных россиян в Украине / Антон Геращенко
Первый список пленных россиян в Украине / Антон Геращенко
Что нужно сделать, чтобы вернуть своего сына из плена
- Нужно позвонить на номер телефона указанный в листовке для того, чтобы узнать, находится ли ваш сын в плену, жив ли. Для этого необходимо зайти в телеграм-канал "Груз 200".
- Или позвонить на горячую телефонную линию Министерства Обороны Украины – "Вернись живым из Украины" на многоканальные телефоны: +380894201860; +380894201861; +380894201862.
- Или написать на почту: Vernis_iz_ukraine@gmail.com.
Если вы получили подтверждение того, что ваш сын находится в плену, после этого нужно добраться до Киева. После вторжения фашистской армии Путина и закрытия воздушного пространства это можно сделать следующим образом:
- Следуйте в Калининград или Минск. Оттуда на автобусах или такси до польской границы.
- Потом через территорию Польши нужно будет добраться до КПП на границу Украины.
- Там вас встретят и сопроводят в Киев, где передадут вашего сына.
Мы, Украинцы, в отличие от Путинских фашистов, не сражаемся с матерями и их пленными детьми.
Ждем Вас в Киеве!,
– заявил Геращенко.
Российские матери, забирайте своих детей! / Фото МВД