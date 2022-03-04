Геращенко зауважив, що таких списків, як і списків загиблих окупантів, буде ще дуже багато. Тож він закликав російських матерів приїжджати забирати своїх синів.

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Так, Україна прийняла рішення віддавати полонених російських солдатів їхнім матерям, якщо вони приїдуть за ними в Україну, до Києва.

Після того пекла, яке вони пережили, вторгнувшись на нашу землю, ми точно знаємо, що ніхто з них більше і пальця не підніме проти України! Прошу донести цю інформацію до тисяч нещасних матерів, російських, сини яких потрапили в полон в Україні,

– написав радник міністра внутрішніх справ.



Перший список полонених росіян в Україні / Антон Геращенко



Перший список полонених росіян в Україні / Антон Геращенко

Що потрібно зробити, щоб повернути свого сина з полону

Потрібно зателефонувати на номер телефону вказаний у листівці для того, щоб дізнатися, чи перебуває ваш син у полоні, чи живий. Для цього необхідно зайти в телеграм канал "Груз 200".

Або зателефонувати на гарячу телефонну лінію Міністерства Оборони України – "Повернись живим з України" на багатоканальні телефони: +380894201860; +380894201861; +380894201862.

Або написати на пошту: Vernis_iz_ukraine@gmail.com.

Якщо ви отримали підтвердження того, що ваш син перебуває у полоні, після цього потрібно дістатись до Києва. Після вторгнення фашистської армії Путіна та закриття повітряного простору це можна зробити лише таким способом:

Добирайтеся до Калінінграда чи Мінська. Звідти автобусами чи таксі до Польського кордону. Потім через територію Польщі потрібно буде дістатися КПП з Україною. Там вас зустрінуть та супроводять до Києва, де передадуть вам вашого сина.

Ми, Українці, на відміну від Путінських фашистів, не воюємо з матерями та їхніми полоненими дітьми.

Чекаємо на Вас у Києві!,

– заявив Геращенко.



Російські матері, забирайте своїх дітей! / Фото МВС