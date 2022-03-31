В МВД ответили, почему Россия "выводит войска" из Чернобыля

В медиа появилась информация, что Россия "отводит" часть войск с территории Чернобыльской АЭС. В МВД говорят, что для этого есть две причины.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

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По его словам, для "отвода войск" из Чернобыля у России есть две причины:

во-первых, это ротация,

во-вторых, это реальное облучение части военных.

По мнению советника МВД, среди россиян очевидна паника и непонимание того, что солдаты попали в ситуацию, которой они даже теоретически не ожидали.

И факт о том, что 7 автобусов с солдатами отвезли в реабиологический центр в Гомеле, привел к паническим настроениям среди того контингента, который находит в Чернобыле или возле,

– объяснил Вадим Денисенко.

Комментарий Вадима Денисенко касательно "вывода войск" с ЧАЭС:

Добавим, что одним из первых объектов, захваченных российскими захватчиками, стала Чернобыльская АЭС и зона отчуждения. Однако оккупанты не знают правила поведения там и подвергают свою жизнь опасности. Уже известно, что в центр радиационной медицины в Гомеле привезли 7 медицинских ПАЗов с вероятно российскими солдатами.

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