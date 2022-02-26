МВД подтвердило фактическую блокировку Россией двух морей: готовятся к морской войне
Источник:МВД Украины
Россия фактически перекрыла Черное и Азовское моря. Оккупанты готовятся к морской войне с Украиной.
С таким заявлением в 15 часов 26 февраля выступил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
Актуально В Харькове был введен комендантский час с 18:00 и запрет на передвижение
Российские наемники называют свои действия "контртеррористической операцией". Украинские силовики и военные готовы дать отпор.
"Мы будем воевать и на море и, как говорил Черчилль, будем сражаться и на пляжах", – подчеркнул Денисенко.
В то же время, руководитель "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко пояснил, что сообщение об оккупационной операции от россиян получили украинские корабли по международному радиоканалу.
Известно, что группа кораблей России останавливает суда в морях. Эксперты говорят, что для обороны Украины это некритично, но это дополнительный аргумент для очередного ужесточения санкций против страны-агрессора.
Заявление МВД о морской войне: смотрите видео
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.