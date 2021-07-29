Пограничник в четвертьфинале: в МВД поздравили Хижняка с выигранным на Олимпиаде боем
Источник:МВД Украины
Боксер Александр Хижняк 29 июля прошел в 1/8 финала Олимпийских игр-2020. В Министерстве внутренних дел Украины поздравили спортсмена с победным боем.
Олимпиец также является инструктором спортивной команды Государственной пограничной службы. Поэтому представитель этого ведомства будет бороться за медаль в следующих этапах.
К теме Боксер Хижняк с победы стартовал на Олимпиаде в Токио, Рогава проиграл британцу
В МВД поздравили Хижняка с выходом в четвертьфинал Олимпиады-2020
"Украинский пограничник в четвертьфинале Олимпийских игр", – говорится в сообщении МВД.
И добавили, что украинский боксер показал мощный бокс и сломил сопротивление представителя страны-хозяйки Олимпиады – японца Юито Мориваки. После 3 раундов поединка судьи единогласно отдали победу Хижняку.
Следующий бой состоится 1 августа. Болеем за наших,
– подчеркнули в МВД,
Результаты украинских боксеров на Олимпиаде-2020
- Боксер Александр Хижняк стартовал с победы в первом поединке в категории до 75 килограммов. По решению судей украинец победил японца Юито Мориваки со счетом 5:0. Следующим соперником Хижняка станет представитель Доминиканской республики Еюри Седено Мартинес.
- Также в четвертьфинал по боксу вышла боксер Анна Лысенко. Девушка борется в весе до 69 килограммов. Украинка за победу боролась с представительницей Марокко Умайм Бель-Ахбиб.
- Это единственные украинские боксеры, которые провели победные бои на Олимпиаде-2020. Ранее с соревнований выбыли Николай Буценко, Ярослав Харциз, Цотне Рогава.