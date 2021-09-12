МВД против: что происходит с легализацией огнестрельного оружия в Украине

Многие украинцы владеют огнестрельным оружием для собственной безопасности, однако не все ждут легализацию только для таких целей. Зато Министерство внутренних дел вообще против этой инициативы.

Около 5 тысяч граждан Украины имеют стволы "на руках". Распространилось это в начале войны с Россией.

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На рассмотрении депутатов было 2 законопроекта

Народные депутаты брались регулировать проблему огнестрельного оружия в Украине. Нардепы регистрировали сразу 2 законопроекта: от партии "Слуга народа" и нардепа от объединения "справедливость". Хотя документы очень похожи, однако эксперты объясняли, что разница есть.

Какая разница между проектами? Главная разница между ними была в том, что в проекте от "Слуги народа" (№4335) предлагали создать и внедрить Единый государственный реестр гражданской оружия. Реестром должно управлять министерство внутренних дел Украины. В другом законопроекте (№4336-1) – этот же перечень предлагали отдать под контроль министерству юстиций. В проекте еще и предусматривали общее право собственности на огнестрел. Например, муж и жена могли вдвоем использовать пистолет.

Инициатор законопроекта №4336-1 и нардеп от объединения "справедливость" Андрей Шараскин отмечал, что чиновники испуганы. Чиновники убеждают, что украинское общество не готово.

Нельзя фиксировать противоправную незаконную монополию на оружие в руках МВД. Реестры должны быть публичными, в частности обнародовать информацию о народном оружии,

– отметил Шараскин.

В проекте "слуг" запрещали оружие за пределами жилья

Эксперты добавляют, что в документе, который выгоден правоохранителям, запрещали использовать оружие за пределами помещения. Использование огнестрела для самообороны вне дома мало пресечены законом.

"Мы разработали законопроект, где предоставили право на оружие, кроме пистолетов и револьверов. Одновременно с этим мы расширяли круг субъектов, которым можно получить травматическое оружие", – рассказал нардеп от "Слуги народа" Игорь Фрис.

Почему МВД не выгодна легализация

Верховная Рада 4 марта 2021 года провалила голосование за 2 законопроекта об обороте оружия. За законопроект №4335 проголосовали лишь 88 нардепов, а за альтернативный вариант №4335-1 – еще меньше – 74 парламентарии.

Министерству внутренних дел невыгодна легализация оружия. Выступает против глава ведомства Денис Монастырский. Именно поэтому правоохранители продвигают свой документ.

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Глава Украсоциации владельцев оружия Георгий Учайкин считает, что министр манипулирует и расстраивает своей риторикой. Ведь Монастырский предполагает давать стволы "на руки".

Это приговор всей системе. Речь идет не только об оружии, но и о самозащите, и о вооруженной самозащите. Это нужно, когда полиция просто не успевает приехать,

– заметил Учайкин.

Вопрос огнестрельного оружия давно пора решить

Урегулировать вопрос огнестрельного оружия в Украине нужно давно. Использовать огнестрел должны только специально подготовленные люди с соответствующими документами. От этого зависят изменения в общественной безопасности.

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"Оружие – это инструмент. Не менее опасное, чем молоток или машина. Право огнестрельного оружия регулируется лишь инструкцией МВД, а закона до сих пор нет", – отметил член Украсоциации владельцев оружия Геннадий Левитас.