Усиление уже прибыло

Министерство внутренних дел организовало работу координационных штабов. Их объединили на центральном и областных уровнях. А на районном – образовали координационные группы. Все для того, чтобы руководить спецоперацией было проще и эффективнее.

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Мы контролируем основные пути, которые ведут к границе. Также будет осуществляться проверка автобусных станций и вокзалов и будут проводиться предупредительные мероприятия в приграничных населенных пунктах. Никаких искусственных влияний "братских" государств на Украину не позволим,

– заверил заместитель руководителя МВД Евгений Енин.

На границу уже прибыло усиление – 8 500 военных. Для патрулирования применяют авиацию, беспилотники и другие технические средства наблюдения.

Обеспечение порядка усложняется из-за зоны отчуждения

Границу укрепляют в Киевской области. Однако 34 километра приходятся на Чернобыльскую зону. Из-за этого обеспечение правопорядка значительно усложняется. Правоохранители отрабатывают последовательность действий всех ведомств в случае незаконного проникновения мигрантов в Украину.

Правоохранители укрепляют границу в Чернобыльской зоне: смотрите видео

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