Підсилення вже прибуло

Міністерство внутрішніх справ організувало роботу координаційних штабів. Їх об'єднали на центральному та обласних рівнях. А на районному – утворили координаційні групи. Все для того, щоб керувати спецоперацією було простіше та ефективніше.

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Ми контролюємо основні шляхи, які ведуть до кордону. Також буде здійснюватися перевірка автобусних станцій та вокзалів і проводитимемо попереджувальні заходи в прикордонних населених пунктах. Жодних штучних впливів "братських" держав на Україну не дозволимо,

– запевнив заступник керівника МВС Євгеній Єнін.

До кордону вже прибуло підсилення – 8 500 військових. Для патрулювання застосовують авіацію, безпілотники та інші технічні засоби спостереження.

Забезпечення порядку ускладнюється через зону відчуження

Кордон укріплюють у Київській області. Однак 34 кілометри припадають на Чорнобильську зону. Через це забезпечення правопорядку значно ускладнюється. Правоохоронці відпрацьовують послідовність дій усіх відомств у випадку незаконного проникнення мігрантів в Україну.

Правоохоронці укріплюють кордон у Чорнобильській зоні: дивіться відео

Що відомо про спецоперацію "Полісся"