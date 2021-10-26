В МВД разработали значки о вакцинации: для кого они предназначены

Правоохранители из Национальной полиции будут иметь специальные значки на форме. Они будут свидетельствовать о вакцинации их носителя против коронавирусной болезни.

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский. По его словам, уже более 70% полицейских полностью привиты.

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Правоохранители массово вакцинируются против COVID-19

Министр внутренних дел Денис Монастырский в телеэфире 25 октября заметил, что такие бывают случаи, когда полицейский делает замечания нарушителям карантинных ограничений, а те выдвигают ответные претензии – мол, а сам правоохранитель вакцинирован ли?

Глава МВД заверил, что в системе его ведомства уже по состоянию на октябрь 2021 года более 70% полностью вакцинированных против коронавирусной болезни работников.

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Также министр отметил, что в МВД разработали специальные значки для правоохранителей, удостоверяющих вакцинацию их носителя.

Мы даже разработали значки, которые могут использовать патрульные полицейские. На значке будет указано, что правоохранитель вакцинирован,

– рассказал Монастырский.

В этом же эфире: