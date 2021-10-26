В МВД разработали значки о вакцинации: для кого они предназначены
Источник:"Свобода слова" на ICTV
Правоохранители из Национальной полиции будут иметь специальные значки на форме. Они будут свидетельствовать о вакцинации их носителя против коронавирусной болезни.
Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский. По его словам, уже более 70% полицейских полностью привиты.
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Правоохранители массово вакцинируются против COVID-19
Министр внутренних дел Денис Монастырский в телеэфире 25 октября заметил, что такие бывают случаи, когда полицейский делает замечания нарушителям карантинных ограничений, а те выдвигают ответные претензии – мол, а сам правоохранитель вакцинирован ли?
Глава МВД заверил, что в системе его ведомства уже по состоянию на октябрь 2021 года более 70% полностью вакцинированных против коронавирусной болезни работников.
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Также министр отметил, что в МВД разработали специальные значки для правоохранителей, удостоверяющих вакцинацию их носителя.
Мы даже разработали значки, которые могут использовать патрульные полицейские. На значке будет указано, что правоохранитель вакцинирован,
– рассказал Монастырский.
В этом же эфире:
- Глава МВД прокомментировал ситуацию с подделками сертификатов о вакцинации: "Ни один штраф не возместит вреда от того, что этот человек может заразить десятки, а то и сотни людей". Все поддельные сертификаты, как пообещал Монастырский, "будут обнаружены".
- Тут же генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что наказание за подделки получат и те, кто их делает и продает, и те, кто ими пользуется.