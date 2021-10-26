Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський. За його ж словами, вже понад 70% поліцейських повністю щеплені.

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Правоохоронці масово вакцинуються проти COVID-19

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у телеефірі 25 жовтня зауважив, що такі бувають випадки, коли поліцейський робить зауваження порушникам карантинних обмежень, а ті висувають претензії у відповідь – мовляв, а чи сам правоохоронець вакцинований?

Глава МВС запевнив, що у системі його відомства вже станом на жовтень 2021 року є понад 70% повністю вакцинованих проти коронавірусної хвороби працівників.

Українські поліцейські ходитимуть зі значками про вакцинацію

Також міністр зазначив, що у МВС розробили спеціальні значки для правоохоронців, які засвідчуватимуть вакцинацію їхнього носія.

Ми навіть розробили зараз значки, які можуть використовувати патрульні поліцейські. На значку буде вказано, що правоохоронець вакцинований,

– розповів Монастирський.

У цьому ж ефірі: