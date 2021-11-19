В МВД собираются вырыть ров и установить забор на границе с Россией и Беларусью
Источник:24 канал
Надежным способом противодействия агрессии станет строительство надлежащей государственной границы Украины вдоль всей протяженности. Но прежде всего – на участках, граничащих с Россией и Беларусью.
Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что построенная "интеллектуальная" государственная граница с современной системой наблюдения может защитить Украину от многих нападений. На это нужно выделять деньги из бюджета.
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Наиболее рациональным решение является строительство вдоль всей границы или реки в виде сплошного забора, сетки и колючей проволоки со стопроцентным покрытием границы интеллектуальными системами круглосуточного видеонаблюдения и сигнализации,
– подчеркнул Монастырский.
Кроме того, вдоль границы с Россией и Беларусью на части участков, расположенных на открытой местности, целесообразно построить ров.
Функции "интеллектуальной" границы
По словам министра, будущая "интеллектуальная" государственная граница должна защищать Украину от:
- диверсионных и разведывательных групп страны-агрессора;
- контрабанды, которая является экономическим оружием;
- потоков нелегальных мигрантов, которые стали оружием в современной гибридной войне;
- проникновения лидеров и членов международных преступных группировок.
Деньги необходимо заложить в госбюджет-2022
Монастырский подчеркнул, что деньги на строительство такой границы необходимо заложить в госбюджет-2022.Заметьте! Общая протяженность украинской границы с Россией по суше составляет 1505 километров, с Беларусью – 1084 километра.
Сейчас работу над строительством такой мощной границы на этих участках оценивают в примерно 17 миллиардов гривен.
Россия может отправлять мигрантов в Украину
- По словам Монастырского, Россия может использовать Беларусь, чтобы переправить поток мигрантов в Украину.
- Министр подчеркнул, что уже проработали возможные направления прорыва границы, а также отработали вероятные сценарии действий мигрантов. Кроме того, спланировали применение сил и привлекли авиацию.
- Украинские правоохранители уже определили 10 потенциально уязвимых участков на границе. Общая их протяженность – 270 километров.
- Сейчас на границе к дежурствам привлекли 15 вертолетов, 2 самолета и 44 БПЛА.