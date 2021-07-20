Ищите настоящих убийц: под МВД требовали справедливого расследования убийства Шеремета
Источник:24 канал
В 5-ю годовщину убийства журналиста Павла Шеремета активисты провели мероприятие под Министерством внутренних дел. На акции "Ищите настоящих убийц" люди требовали, чтобы за решеткой оказались настоящие исполнители и заказчики резонансного преступления.
Несмотря на дождь и непогоду, на мероприятие под МВД пришли немало людей. Из-за движения активистов временно пришлось перекрыть перекресток улиц Орлика и Богомольца.
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У здания МВД собрали немалое количество правоохранителей
Об акции было известно заранее, поэтому неравнодушных граждан с сине-желтыми флагами встретил немалый кордон правоохранителей. Организаторы мероприятия в анонсе отметили, что виновных по делу просто назначили. И ими оказались Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.
Каковы требования участников акции:
- прекратить преследование невиновных,
- провести внутреннее расследование в Национальной полиции и наказать ответственных за фальсификацию дела,
- передать дело другим органам досудебного расследования.
Все, что происходит с этими обвиняемыми по делу людьми – это настолько ужасно на самом деле, что каждый, кто живет в этом государстве и хоть немножко понимает, что происходит, не может быть в стороне от этого,
– сказал во время выступления Станислав Кулик, адвокат Андрея Антоненко.
В конце мероприятия участники акции зажгли много файеров.
Смотрите видео с акции:
Смотрите фото с акции / Фото Олега Климчука, 24 канал
Сергей Стерненко посетил акцию под МВД
Участвовал в мероприятии и общественный активист Сергей Стерненко. Он отметил, что убийство "повесили" на Антоненко, Кузьменко и Дугарь.
В это время реальные убийцы на свободе. А Аваков ушел в отставку, а не в тюрьму,
– написал Стерненко в телеграмме.
Что известно об убийстве Павла Шеремета?
Журналиста взорвали в собственном авто 20 июля 2016 года в Киеве. Обвиняемыми по делу назвали волонтера и музыканта Андрея Антоненко, хирурга Юлию Кузьменко и военного медика Яну Дугарь. Дугарь находится под личным обязательством, Кузьменко и Антоненко изменили меры пресечения – с содержания под стражей на домашний арест.