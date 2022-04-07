В МИД Украины ответили на циничные действия премьера Венгрии Виктора Орбана
Премьер-министр Венгрии подыгрывает Путину: соглашается платить за российский газ в рублях, обвиняет украинские власти в "провокациях" в Буче и блокирует поставки оружия в Украину.
На днях он цинично заявил, что пригласил Владимира Путина в Будапешт на переговоры с лидерами Украины, Франции и Германии. По словам Орбана, Путин якобы согласился, но на своих условиях. Важный нюанс – Орбан не информировал о своем предложении лидеров других стран.
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Партия Орбана запугивала венгров войной с Россией
Спикер МИД Украины Олег Николенко заметил, что политическая кампания правящей партии в Венгрии во время парламентских выборов "была построена на запугивании венгров якобы угрозой распространения войны России на венгерскую территорию".
Очевидно, после выборов в Будапеште перешли на следующий этап – помочь Путину продолжать его агрессию против Украины, цивилизованного мира и христианских ценностей,
– говорится в сообщении.
Венгрия поощряет Россию к зверствам в Украине
Министерство внутренних дел Украины считает, что Венгрия не признает ответственность России за зверства российской армии в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах означает, что власти страны сознательно укрепляют чувство безнаказанности России и поощряют ее к новым зверствам против украинцев.
К этой же категории относятся заявления венгерского руководства о готовности платить за российский газ в рублях.
– добавили в ведомстве.
Россия пытается перевести расчеты по поставкам газа в Европу в национальную валюту, чтобы, несмотря на международные санкции, спасти российскую экономику. Очевидно, это будет кормить и российскую военную машину – Минобороны страны-агрессора необходимы ресурсы для продолжения войны против Украины.
В этом контексте рассматриваем заявление о готовности оплачивать российский газ в рублях как недружественную позицию по отношению к нашему государству. Такие заявления также противоречат консолидированной позиции Европейского Союза, который принципиально отказался удовлетворять российскую прихоть,
– отметили в МИД.
Власти страны вредят не только украинцам, но и венграм
"Украинцев и венгров объединяют многовековые исторические, политические, экономические и культурные связи. Украина является родиной для около 150 тысяч украинских венгров. В то же время логика, которой сейчас руководствуются политики в Будапеште, подыгрывая агрессивной политике России, вредна для обоих наших народов".
На этом фоне циничными выглядят предложения провести в Будапеште мирные переговоры Украины и России.
– подчеркнул спикер МИД.
Он добавил, что если Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну, вот как это можно сделать:
- прекратить разрушать единство в ЕС,
- поддерживать новые антироссийские санкции,
- предоставить Украине военную помощь,
- не создавать дополнительных источников для финансирования российской военной машины.
Перейти на правильную сторону истории никогда не поздно,
– напомнил Николенко.
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