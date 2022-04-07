Днями він цинічно заявив, що запросив Володимира Путіна до Будапешта на переговори з лідерами України, Франції та Німеччини. За словами Орбана, Путін нібито погодився, але на своїх умовах. Важливий нюанс – Орбан не інформував про свою пропозицію лідерів інших країн.

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Партія Орбана залякувала угорців війною з Росією

У МВС України зауважили, що політична кампанія керівної партії в Угорщині під час парламентських виборів "була побудована на залякуванні угорців нібито загрозою поширення війни Росії на угорську територію".

Очевидно, після виборів в Будапешті перейшли до наступного етапу – допомогти Путіну продовжувати його агресію проти України, цивілізованого світу та християнських цінностей,

– йдеться в повідомленні.