В Украине сохраняется риск российского нападения. Это заставляет наше государство мобилизоваться и усилить подразделения Госпогранслужбы современной техникой.

Российская угроза никуда не исчезла

Под прикрытием так называемых российских военных учений, происходит наращивание военного потенциала. Об этом на форуме "Украина 30" заявила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

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Неприкрытая агрессия Кремля заставляет наше государство мобилизоваться и защищать государственные рубежи,

– заявила Ковальчук.

Она отметила, что основополагающим документом по защите государственных границ остается Стратегия интегрированного управления границами на период до 2025 года. Одобрили ее еще в 2019 году.

Практические результаты стратегии

Введение четырехуровневой системы контроля за пребыванием иностранцев в Украине,

введение системы рисков и пограничной разведки,

международный обмен данными,

совместное патрулирование и контроль на границе с европейскими партнерами.

Ковальчук подчеркнула, что на основании анализа рисков в пограничной сфере, МВД и ГНСУ сформировали возможные пути их нейтрализации.

Мы обнаружили насущную необходимость в усилении корабельно-катерной составляющей Госпогранслужбы современной техникой и усилении морских пограничных подразделений. Вместе с усилением ВМС, это станет фактором сдерживания агрессора,

– пояснила заместитель министра

Русские войска у нашей границы: коротко