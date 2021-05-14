МВД усиливает морские пограничные подразделения из-за риска нападения России
В Украине сохраняется риск российского нападения. Это заставляет наше государство мобилизоваться и усилить подразделения Госпогранслужбы современной техникой.
Источник:МВД
Российская угроза никуда не исчезла
Под прикрытием так называемых российских военных учений, происходит наращивание военного потенциала. Об этом на форуме "Украина 30" заявила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.
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Неприкрытая агрессия Кремля заставляет наше государство мобилизоваться и защищать государственные рубежи,
– заявила Ковальчук.
Она отметила, что основополагающим документом по защите государственных границ остается Стратегия интегрированного управления границами на период до 2025 года. Одобрили ее еще в 2019 году.
Практические результаты стратегии
- Введение четырехуровневой системы контроля за пребыванием иностранцев в Украине,
- введение системы рисков и пограничной разведки,
- международный обмен данными,
- совместное патрулирование и контроль на границе с европейскими партнерами.
Ковальчук подчеркнула, что на основании анализа рисков в пограничной сфере, МВД и ГНСУ сформировали возможные пути их нейтрализации.
Мы обнаружили насущную необходимость в усилении корабельно-катерной составляющей Госпогранслужбы современной техникой и усилении морских пограничных подразделений. Вместе с усилением ВМС, это станет фактором сдерживания агрессора,
– пояснила заместитель министра
Русские войска у нашей границы: коротко
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в марте 2021 года заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. Наращивание военного присутствия происходило в Брянской, Воронежской и Ростовской областях.
- Почти месяц разведка фиксировала стягивание российских войск. В соцсетях распространяли видео с колоннами военной техники во временно оккупированном Крыму. Международное сообщество призвало Россию снизить напряжение.
- 22 апреля Россия объявила отвод войск от границ с Украиной после "окончания учений". В то же время Минобороны Украины не исключают вероятности вторжения России со стороны Беларуси.
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