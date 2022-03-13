В МВД займутся многочисленными блокпостами, мешающими ехать гуманитарке

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что к нему обращаются медиа и волонтеры из-за проблем с доставкой гуманитарных грузов. Глава МВД пообещал разобраться с многочисленными блокпостами.

Об этом глава МВД сообщил в видеообращении. Он подчеркнул, что многочисленные блокпосты усложняют эвакуацию граждан и доставку необходимого.

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Блокпост предназначен для охраны важных дорог

Блокпост предназначен для охраны важных дорог, ведущих к населенным пунктам и важным инфраструктурным объектам. На постах осуществляется контроль, так что в военное время никак без них не обойтись,

– отметил Монастырский.

Теперь Нацполиция, Тероборона и военные планируют оптимизировать работу блокпостов. В первую очередь говорится об их количестве. При этом на выезде проверка будет только выборочной.

Министр вскоре пообещал актуальный перечень блокпостов. Все, кто не попадет в список, будут убраны. Всем, у кого будут возникать проблемы, советуют обращаться на 102.

Смотрите обращение Дениса Монастырского: