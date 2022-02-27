МВД запустило сайт о смерти или пленении россиян

Министерство внутренних дел Украины запустило специальный сайт для родственников оккупантов. Там россияне смогут найти подтверждение смерти или плена своих родных.

Сайт называется "Шукаю своїх" (на русском "Ищу своих"). Ссылка 200rf.com.

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На сайте есть документы погибших и пленных

Как рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, оккупационные власти России забрали у военных, которых направили на войну в Украину, телефоны. Из-за этого никто не может связаться и иметь представление, кто жив, а кто в плену.

По инициативе министерства внутренних дел Украины создали сайт 200rf.com. На этом сайте мы выкладываем фото и видео погибших для того, чтобы их можно было идентифицировать,

– сообщил Денисенко.

Он также отметил, что на сайте можно увидеть документы погибших, а также тех, кто попал в плен. Сейчас погибли уже несколько тысяч военных из России.

Обратная связь для идентификации

Более того, на сайте даже предусмотрена обратная связь. Экспертная служба МВД может предоставить платную услугу в ДНК-идентификации, ведь подобный опыт был еще во времена АТО и ООС.

Генетическую информацию вместе с заявками от родителей россиян можно присылать на электронную почту МВД или просто на этом же сайте.

"Смотрите этот сайт, ищите фото, если среди них есть погибшие ваши родственники, пишите нам. Мы будем говорить, где они, чтобы вы могли забрать их тела", – рассказали в МВД.

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