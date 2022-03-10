МВФ одобрил экстренную финансовую поддержку Украине на 1,4 миллиарда долларов
Источник:МВФ
Международный валютный фонд 9 марта принял решение одобрить срочную помощь Украине. Речь идет о пакете экстренного финансирования на 1,4 миллиарда долларов.
Соответствующее решение принял исполнительный совет МВФ. В учреждении также отметили, что решительно поддерживают народ Украины.
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МВФ одобрил существенную помощь Украине
Международный валютный фонд одобрил выплату 1,4 миллиарда долларов США в рамках инструмента быстрого финансирования. Цель – смягчить экономическое влияние войны в Украине.
Война в Украине привела к смертям и страданиям. Перспективы – очень неопределенные, экономические последствия – очень серьезные,
– говорится в заявлении Фонда.
Поэтому МВФ оказывает важную поддержку нашему государству, чтобы в краткосрочной перспективе поддержать его.
Директор Фонда Кристалина Георгиева отметила также следующее: "Реакция украинской власти на чрезвычайные ситуации была впечатляющей".
- Она похвалила финансовые меры, удержавшие экономическую ситуацию в Украине стабильной.
- Более того – заметила, что наша страна выполнила все долговые обязательства.
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