Відповідне рішення ухвалила виконавча рада МВФ. В установі також наголосили, що рішуче підтримують народ України.
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МВФ схвалив суттєву допомогу Україні
Міжнародний валютний фонд схвалив виплату 1,4 мільярда доларів США у рамках інструменту швидкого фінансування. Мета – пом’якшити економічний вплив війни в Україні.
Війна в Україні призвела до смертей та страждань. Перспективи – надзвичайно невизначені, економічні наслідки – дуже серйозні,
– мовиться у заяві Фонду.
Тому МВФ надає важливу підтримку нашій державі, щоб у короткостроковій перспективі підтримати її.
Директорка Фонду Кристаліна Георгієва зазначила також таке: "Реакція української влади на надзвичайні ситуації була вражаючою".
- Вона похвалила фінансові заходи, які втримали економічну ситуацію в Україні стабільною.
- Ба більше – зауважила, що наша країна виконала всі боргові зобов'язання.
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