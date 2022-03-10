Відповідне рішення ухвалила виконавча рада МВФ. В установі також наголосили, що рішуче підтримують народ України.

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МВФ схвалив суттєву допомогу Україні

Міжнародний валютний фонд схвалив виплату 1,4 мільярда доларів США у рамках інструменту швидкого фінансування. Мета – пом’якшити економічний вплив війни в Україні.

Війна в Україні призвела до смертей та страждань. Перспективи – надзвичайно невизначені, економічні наслідки – дуже серйозні,

– мовиться у заяві Фонду.

Тому МВФ надає важливу підтримку нашій державі, щоб у короткостроковій перспективі підтримати її.

Директорка Фонду Кристаліна Георгієва зазначила також таке: "Реакція української влади на надзвичайні ситуації була вражаючою".

Вона похвалила фінансові заходи, які втримали економічну ситуацію в Україні стабільною.

Ба більше – зауважила, що наша країна виконала всі боргові зобов'язання.

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