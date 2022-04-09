МВФ создал спецсчет для донорской помощи Украине

Международный валютный фонд 9 апреля одобрил создание специального административного счёта для Украины. Страны-доноры смогут напрямую отправлять туда финансовую помощь.

МВФ принял такое решение несколько часов назад, по просьбе нескольких стран-членов, в частности Канады. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Кстати, правительство Канады первым направит 1 миллиард канадских долларов через этот счет.

Фонд восстановления Украины

Кроме того, на рассмотрение представляют проект о создании Фонда восстановления Украины. Он будет функционировать как консультативно-совещательный орган при президенте.

В рамках Фонда создадут 5 рабочих групп, которые будут отвечать за разные направления. Цель – консолидировать все возможные источники для восстановления Украины.

Смотрите больше – Заседание правительства от 9 апреля: