МВФ прийняв таке рішення кілька годин тому, на прохання кількох країн-членів, зокрема, Канади. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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До речі, уряд Канади першим спрямує 1 мільярд канадських доларів через цей рахунок.

Фонд відновлення України

Крім того, на розгляд подають проєкт про створення Фонду відновлення України. Він функціонуватиме як консультативно-дорадчий орган при президентові.

У рамках Фонду створять 5 робочих груп, які відповідатимуть за різні напрямки. Мета – консолідувати всі можливі джерела для відбудови України.

Дивіться більше – Засідання уряду від 9 квітня: