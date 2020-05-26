МВФ выдвинул Украине новые условия для получения кредита, – СМИ
Программу кредитования Украины на 5 миллиардов долларов МВФ может принять в начале июня. Получение первого транша – речь о 1,9 миллиарда – это дело нескольких дней после утверждения. А вот чтобы получить оставшиеся деньги, Украине нужно будет выполнить ряд условий.
О новых условиях ("структурных маяках"), которые выдвигает Международный валютный фонд к Украине, рассказали в "Украинских новостях".
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Соглашение на 5 миллиардов: договоренность уже есть
21 мая Украина и МВФ окончательно договорились о новой программе кредитования stand-by arrangement (SBA). Известно об этом стало буквально через несколько часов после подписания Зеленским "антиколомойского" закона о банках.
То есть, Украина выполнила предварительные требования Фонда для старта новой программы, а это:
- 5 миллиардов долларов на 18 месяцев.
- Деньги дадут Украине на поддержку бюджета и платежного баланса (подробнее читайте по этой ссылке).
- 1,9 миллиарда – первый транш, а второй должен поступить в четвертом квартале 2020 года.
Совет директоров МВФ должен еще утвердить договоренность, но это чисто бюрократическая процедура. В то же время текст соглашения не покажут общественности, пока его окончательно не заключат.
"Украинские новости" убеждают: им удалось узнать, что в соглашении будут прописаны новые условия от МВФ для получения Украиной последующих траншей кредита.
Какими будут новые условия МВФ: что известно
Энергетика
- Изменить устав НАК "Нафтогаз Украины", чтобы тот соответствовал нормам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Например, речь об ограничении полномочий наблюдательного совета и упрощения для украинцев процедуры смены поставщиков газа.
Суды
- Изменить законодательство, чтобы исправить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия.
Налоги и таможня
- Разработать механизм, чтобы с 2021 налоговая и таможня начали работать как одно юридическое лицо.
Банки
- Не позднее лета утвердить план работы с проблемными активами государственных банков, а для этого изменить законы о Фонде гарантирования вкладов и о банках и банковской деятельности.
Противостояние коронавирусу
- Весной 2021 сделать аудит бюджетных денег, потраченных на борьбу с COVID-19.
"Условия абсолютно нормальные, проблемных нет", – цитируют "Украинские новости" одного из украинских чиновников, причастных к подписанию соглашения с МВФ.
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