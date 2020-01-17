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      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      МВФ поддержал правительство Алексея Гончарука

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      Гончарук собирается покинуть пост премьера / Пресс-служба Кабмина

      Утром 17 января глава Кабмина Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Международный валютный фонд выразил свою поддержку правительству Алексея Гончарука, его политике, а также политике Национального банка Украины.

      В МВФ считают, что разумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".

      Детали: Гончарук написал заявление об отставке

      В Международном валютном фонде отметили низкий бюджетный дефицит, снижение госдолга до ВВП, низкую инфляцию и накопления валютных резервов.

      Все это результат этой политики и важные предпосылки для экономической стабильности и роста,
      – подытожили в МВФ.

      Накануне Давид Арахамия заявил, что фракция "Слуга народа" единогласно поддержит отставку Гончарука, если так решит Владимир Зеленский.

      Отставка Гончарука: что об этом известно

      15 января в сеть слили неоднозначный разговор якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина. В обнародованной записи фигуранты якобы проводили объяснения для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.

      Важно: "Слуги народа" обратились в СБУ из-за прослушки Гончарука

      При этом во время разговора Гончарук сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое"). Сам Гончарук также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.

      Алексей Гончарук сразу опроверг информацию об обнародованой записи, мол, видео "смонтировали из фрагментов". Однако уже 17 января глава Кабмина написал заявление об отставке и передал его на рассмотрение президенту Украины, "чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту".

      Важно! Согласно статье 115 Конституции Украины премьер должен подать заявление об отставке в парламент, а не президенту.

      Впоследствии Гончарук уточнил, что написал заявление на имя спикера рады Дмитрия Разумкова и президент имеет право внести его в парламент в любой момент.

      Заметим, что одним из первых опубликовал видео в фейсбуке Александрович Дубинский. Он и нардеп Максим Бужанский последнее время критикуют Кабмин в соцсетях.

      Что говорит об этом Дубинский: Дубинский ответил, он ли слил запись прослушки Гончарука в соцсети

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Прослушка Гончарука Алексей Гончарук Новости политики Кабинет Министров Украины Деньги МВФ
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