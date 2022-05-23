"Мы благодарны украинскому народу": как поляки реагируют на заявления Дуды и Зеленского

Накануне Анджей Дуда посетил Киев и встретился с Зеленским. Президенты Украины и Польши ввели общий таможенный контроль и анонсировали новое соглашение о добрососедстве. Как на это отреагировали поляки, читайте в статье.

Об этом 24 каналу рассказал общественное действие и ученый Ришард Купидура.

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Он задал интересный вопрос – какая может быть реакция польского народа от визита Дуды в Украину?

Дело в том, что все слова, которые прозвучали в Верховной Раде, отвечают общественному запросу в Польше, ведь поляки действительно хотят хороших отношений с Украиной и хотят помогать в это сложное время.

– сказал Ришард Купидура.

Он подчеркнул, что был рад услышать эти слова благодарности польского президента украинскому народу.

"Я уже говорил, что вопрос в том – кто кого должен благодарить, потому что на самом деле польская помощь – это не благотворительность, а наш вклад в общее дело, а самое сложное – непосредственная защита – ложится на плечи украинцев ", – добавил Купидура. Он тоже поблагодарил украинцев.

Закон об особом статусе для поляков в Украине – от символический, потому что поляки в этом не нуждаются. Однако, как отметил Купидура, что это действительно более символический шаг, неизвестно, как будет выглядеть это, но поляки всегда чувствовали в Украине особый статус .

"Украинское гостеприимство нет предела, это будет теперь подтверждено на законодательном уровне. Такие жесты очень важны. Надеюсь, что вскоре поляков пригласят в Украину на празднование победы", – добавил польский общественный деятель.

Ранее сейм Польши одобрил законопроект, согласно которому убежавшие от войны украинцы смогут получить почти такие же права, как и граждане Польши. Речь идет о легальном проживании, трудоустройстве, обучении, медицинской опеке и социальных гарантиях. Зеленский пообещал инициировать подобный документ в Украине.

Главное о визите Анджея Дуды в Украину

Анджей Дуда прибыл в Киев 22 мая. Президент выступил в Верховной Раде и заверил, что отношения наших государств будут все теснее.

Он рассказал, что его страна предоставила Украине вооружение в 2 миллиарда долларов. Речь идет о танках, БТРах, ПВО и военной амуниции. Дуда добавил, что они оказывают помощь Украине и не боятся российских угроз.

Также польский лидер упомянул и о России. Он подчеркнул, что это государственное образование должно стать изгнанником на международной арене. Мол, после Бучи, Бородянки и Мариуполя "не может быть дел, которые были раньше".

Также он анонсировал новое соглашение о добрососедстве , которое Польша и Украина могут подписать совсем скоро. "В январе 2023 года будет 160-я годовщина Январского восстания, в котором де-факто наши народы боролись против царя и хотели избавиться от неволи", - отметил Дуда.

Кроме того, важным моментом является то, что между нашими государствами начинается формирование общего таможенного пространства. Это не только ускорит прохождение процедур на границе, но и уберет большинство коррупционных рисков.

К слову, последний раз президент Польши приезжал в Киев за день до вторжения России. Он уехал из Украины всего за несколько часов до того, как началось наступление. 21 мая Дуда рассказал, что Владимир Зеленский тогда сказал "Анджею, возможно, мы видим последний раз".

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