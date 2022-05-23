Про це 24 каналу розповів громадський дія та науковець Ришард Купідура.
До теми Із задоволенням відвідаю Польщу після перемоги, – Зеленський подякував полякам за підтримку
Він поставив цікаве питання – яка може бути реакція польського народу від візиту Дуди до України?
Справа в тому, що всі слова, які пролунали у Верховній Раді, відповідають суспільному запиту в Польщі, адже поляки справді хочуть добрих відносин з Україною та хочуть допомагати в цей складний час,
– сказав Ришард Купідура.
Він наголосив, що був радий почути ці слова подяки польського президента до українського народу.
"Я вже говорив, що питання в тому – хто кому має дякувати, бо насправді польська допомога – це не благодійність, а наш внесок до спільної справи, а найскладніше – безпосередній захист – лягає на плечі українців", – додав Купідура. Він теж подякував українцям.
Закон про особливий статус для поляків в Україні – від символічний, бо наразі поляки цього не потребують. Проте, як зазначив Купідура, що наразі це дійсно більш символічний крок, невідомо, як виглядатиме це, але поляки завжди відчували в Україні особливий статус.
"Українська гостинність немає меж, це буде тепер підтверджено на законодавчому рівні. Такі жести дуже важливі. Сподіваюся, що незабаром поляків запросять до України на святкування перемоги", – додав польський громадський діяч.
Раніше сейм Польщі схвалив законопроєкт, згідно з яким українці, які втекли від війни, зможуть отримати майже такі ж права, як і громадяни Польщі. Мовиться про легальне проживання, працевлаштування, навчання, медичну опіку і соціальні гарантії. Зеленський пообіцяв ініціювати аналогічний документ в Україні.
Головне про візит Анджея Дуди до України
- Анджей Дуда прибув до Києва 22 травня. Президент виступив у Верховній Раді й запевнив, що стосунки наших держав ставатимуть все тіснішими.
- Він розповів, що його країна надала Україні озброєння на 2 мільярди доларів. Йдеться про танки, БТРи, ППО та військову амуніцію. Дуда додав, що вони надають допомогу Україні й не бояться російських погроз.
- Також польський лідер згадав і про Росію. Він наголосив, що це державне утворення має стати вигнанкою на міжнародній арені. Мовляв, після Бучі, Бородянки та Маріуполя "не може бути справ, які були раніше".
- Також він анонсував нову угоду про добросусідство, яку Польща та Україна можуть підписати зовсім скоро. "У січні 2023 року буде 160-та річниця Січневого повстання, в якому де-факто наші народи боролися проти царя і хотіли позбутися неволі", – зазначив Дуда.
- Окрім цього, важливим моментом є те, що між нашими державами починається формування спільного митного простору. Це не лише значно пришвидшить проходження процедур на кордоні, а й прибере більшість корупційних ризиків.
До слова, востаннє президент Польщі приїжджав до Києва за день до вторгнення Росії. Він поїхав з України лише за кілька годин до того, як почався наступ. 21 травня Дуда розповів, що Володимир Зеленський тоді сказав "Анджею, можливо, ми бачимося востаннє".
Відео до теми – результати зустрічі Дуди та Зеленського