Мы близки к пику войны, и будет легче, но не забывайте о самом страшном

Мне бы очень хотелось написать какие-нибудь ура-победные новости, но у меня их нет.

Путь к победе пролегает через боль, кровь и пот

Есть усталость, разорение, какое-то отупение и понимание, что мы до сих пор лезем вверх. А еще уверенность, что мы близки к пику и скоро вылезем на эту чертову гору.

Стоит внимания Битва за Херсонщину становится горячей: где враг сосредоточит основные силы

Да, перелом уже скоро, и будет легче, но мы до сих пор лезем вверх. Теряя самых мотивированных. Не потому, что кто-то что-то не так делает. А потому, что война и российское нашествие.



Украинцы всеми силами пытаются сломать хребет оккупатам / Коллаж 24 канала

О важном Россияне нашли уязвимое место украинцев и будут "бить" по нему ближайший месяц

Потому что Россия воюет, не считаясь ни с чем, по методам средневековья. Потому что перелома еще нет. И потому, что оружие еще идет. А устоять нужно сейчас. Устоять и переломить хребет оккупанту.

А это процесс очень тяжелый и небыстрый. И, к сожалению, без потерь не бывает. И это самое ужасное. Когда от человека практически ничего не зависит. Как не зависит, куда прилетит снаряд или ракета. От этого нельзя защититься.

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