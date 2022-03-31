Мы боялись что-то делать, сидели в подвале и ждали украинских солдат – пленные из Донбасса

Мобилизированные Россией студенты донецких вузов попали в плен ВСУ. Солдаты из Донбасса рассказали, как ждали прихода украинских военных.

Пленный: Мы слышали, как происходит наступление украинских солдат

Один из пленных заявил, что командир переселил их из школы в здание, которое они охраняли 12 часов. Через некоторое время начался обстрел.

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По словам пленника, они решили спуститься в подвал дома, где провели определенное количество времени. Военный из Донбасса отметил, что все слышали наступление украинских военных.

Он рассказал, что они боялись что-то делать, потому ждали в подвале и решили сдаться в плен.

Спустились в подвал дома. В подвале провели некоторое время. Нас там было много... Те, кто были у дома, тоже спустились в подвал. Мы слышали, как происходит наступление украинских солдат, слышали стрельбу, крики Паши... Мы боялись что-то делать, просто сидели в подвале и ждали, когда украинские солдаты спустятся вниз. Когда мы их слышали, то начали кричать, что сдаемся. Бросили оружие на пол и сдались,

– рассказал пленный.

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