Полонений: Ми чули, як відбувається наступ українських солдатів

Один з полонених заявив, що командир переселив їх зі школи в будинок, який вони охороняли 12 годин. Через деякий час розпочався обстріл.

До теми Дали заржавілу зброю, вона розсипалася у руках, – полонені з Донбасу

За словами полоненого, вони вирішили спуститися у підвалі будинку, де провели певну кількість часу. Військовий з Донбасу зазначив, що всі чули наступ українських військових.

Він розповів, що вони боялися щось робити, тому чекали у підвалі та вирішили здатися у полон.

Спустилися у підвал будинку. У підвалі провели певний час. Нас там було багато... Ті, хто були біля дому, теж спустилися у підвал. Ми чули, як вже відбувається наступ українських солдатів, чули стрільбу, крики Паші... Ми боялись щось робити, просто сиділи у підвалі та чекали, коли українські солдати спустяться вниз. Коли ми їх чули, то почали кричати, що здаємося. Кинули зброю на підлогу та здалися,

– розповів полонений.

До речі – Сил недостатньо: Гіркін визнає, що вони програють: дивіться відео