Мы будем первыми, вы станете следующими, – Зеленский о закрытии неба

Несмотря на массовые и циничные обстрелы Россией украинских городов. НАТО отказывается закрывать небо над Украиной. Однако Россия не остановится с нынешним вторжением и продолжит угрожать другим европейским странам.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Дэвиду Мьюру.

Важно Зеленский записал новое обращение к украинцам

Украинский лидер подчеркнул, что Украина – место свободы в Европе.

Когда нарушают и наступают границы прав и свобод, тогда вы должны защищать нас. Потому что мы будем первыми, вы будете вторыми,

– подчеркнул Зеленский.

Отметим, что одно из основных требований Украины к партнерам – закрыть небо. Однако в НАТО сказали, что не намерены привлекать свои силы к войне в Украине ни на земле, ни на небе. Впоследствии, 6 марта, в Альянсе заявили, что Вашингтон дал "зеленый свет" странам НАТО на передачу истребителей Украине.

Что означает закрытие неба над Украиной

Для гражданской авиации воздушное пространство Украины закрыто с самого начала войны. Речь идет о закрытии неба над Украиной для российской военной авиации.

No-Fly Zone над Украиной, или закрытое небо для российской авиации над Украиной будет означать, что военные силы – в этом случае НАТО – потому что к нему обращается Украина – должны будут патрулировать воздушное пространство над Украиной и должны будут сбивать самолеты или вертолеты-нарушители России.

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