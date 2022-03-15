Мы будем приветствовать украинских беженцев с распростертыми объятиями, – Байден
15 марта 2022 , 01:33Читати новину українською
Источник:твитер Джо Байдена
Джо Байден заявил, что США будют прилагать максимум усилий для поддержки Украины в борьбе со страной-агрессором. Отдельное внимание уделят украинским беженцам.
Президент США подчеркнул, что помощь будет комплексной. Она будет предусматривать не только предоставление оружия и гуманитарной помощи, но и поддержку беженцев.
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Заявление Байдена
Джо Байден подчеркнул, что США планируют:
- обеспечить Украину оружием для борьбы с российской агрессией;
- передать еду и средства на нужды украинцев;
- размещать и поддерживать украинских беженцев.
Мы будем приветствовать украинских беженцев с распростертыми объятиями,
– отметил Байден.