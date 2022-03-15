Мы будем приветствовать украинских беженцев с распростертыми объятиями, – Байден

15 марта 2022 , 01:33
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твитер Джо Байдена

Джо Байден заявил, что США будют прилагать максимум усилий для поддержки Украины в борьбе со страной-агрессором. Отдельное внимание уделят украинским беженцам.

Президент США подчеркнул, что помощь будет комплексной. Она будет предусматривать не только предоставление оружия и гуманитарной помощи, но и поддержку беженцев.

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Заявление Байдена

Джо Байден подчеркнул, что США планируют:

  • обеспечить Украину оружием для борьбы с российской агрессией;
  • передать еду и средства на нужды украинцев;
  • размещать и поддерживать украинских беженцев.

Мы будем приветствовать украинских беженцев с распростертыми объятиями,
– отметил Байден.

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Автор: Катерина Сердюк