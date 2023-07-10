Мы будем воевать до освобождения всех территорий, – заместитель мэра Киева Крищенко с передовой
Источник:Bild
Украинские военные будут воевать за освобождение всей оккупированной территории, несмотря на все сложности. И никаких альтернатив в этом вопросе не существует.
Об этом заявил заместитель мэра Киева Виталия Кличко и экс-начальник столичной полиции Андрей Крищенко в интервью журналистам немецкого издания Bild, который находится на фронте под Бахмутом.
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"Когда-то Андрей с позывным "Шериф" был начальником полиции в Киеве. Когда Россия начала широкомасштабное вторжение, он сразу же пошел в армию защищать свою страну", – рассказывают журналисты Bild об Андрее Крищенко.
В настоящее время Крищенко воюет под Бахмутом, он рассказывает о постоянной опасности со стороны вражеских дронов и отражении российских атак.
Наши позиции здесь, на севере, более или менее стабильны. Однако две недели назад была сильнейшая российская контратака. Навстречу нашему батальону подошли 12 вражеских танков,
– говорит Крищенко.
Несмотря на сложности, Крищенко и его бойцы настроены положительно, рассказывают немецкие журналисты.
"Мы будем воевать до освобождения всех территорий, у нас нет альтернативы", – отметил Крищенко.