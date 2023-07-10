Мы будем воевать до освобождения всех территорий, – заместитель мэра Киева Крищенко с передовой

Украинские военные будут воевать за освобождение всей оккупированной территории, несмотря на все сложности. И никаких альтернатив в этом вопросе не существует.

Об этом заявил заместитель мэра Киева Виталия Кличко и экс-начальник столичной полиции Андрей Крищенко в интервью журналистам немецкого издания Bild, который находится на фронте под Бахмутом.

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"Когда-то Андрей с позывным "Шериф" был начальником полиции в Киеве. Когда Россия начала широкомасштабное вторжение, он сразу же пошел в армию защищать свою страну", – рассказывают журналисты Bild об Андрее Крищенко.

Андрей Крищенко с позывным "Шериф" рассказал о боевых действиях под Бахмутом / Фото Bild

В настоящее время Крищенко воюет под Бахмутом, он рассказывает о постоянной опасности со стороны вражеских дронов и отражении российских атак.

Наши позиции здесь, на севере, более или менее стабильны. Однако две недели назад была сильнейшая российская контратака. Навстречу нашему батальону подошли 12 вражеских танков,

– говорит Крищенко.

Несмотря на сложности, Крищенко и его бойцы настроены положительно, рассказывают немецкие журналисты.

"Мы будем воевать до освобождения всех территорий, у нас нет альтернативы", – отметил Крищенко.