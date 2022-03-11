Мы будем защищать Мариуполь, других вариантов нет, – советник главы МВД

Российские войска фактически все свои силы бросают на Мариуполь, уничтожают гражданскую инфраструктуру и убивают местных. Несмотря ни на что украинские герои не сдадут город оккупантам.

Других вариантов по ситуации с Мариуполем просто не существует. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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Есть личное указание Путина, – Денисенко

"Надеюсь, что мы будем защищать Мариуполь, потому что у нас других вариантов нет. Мы понимаем, что есть личное указание Путина не делать никаких гуманитарных коридоров. Есть желание превратить Мариуполь в наш блокадный Ленингард", – сказал Вадим Денисенко.

Украинские военные будут продолжать воевать, подчеркнул советник министра внутренних дел.

Ранее Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что Мариуполь россияне накрыли, но у них нет силы зайти туда – все оккупанты полягут там.

Заметьте, что 9 марта российская армия нанесла циничный авиаудар по детской больнице и роддому в Мариуполе. Погибли 3 человека, среди них – ребенок.

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