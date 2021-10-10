Мы давно живем вместе, как семья, – Саакашвили об отношениях с Ясько

Третий президент Грузии Саакашвили сейчас находится под стражей в Грузии. Уже из заточения он в соцсетях рассказал детали своих отношений с Нардеп Елизаветой Ясько. Также политик попросил уважать их приватность.

Свой сообщение политик адресовал тем, кто интересуется его личной жизнью. Он отметил, что сейчас ведет гораздо более масштабную борьбу.

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Саакашвили и Ясько уже длительное время живут вместе

Политик отметил, что его предыдущие отношения завершено.

И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви, и я чувствую себя благословенным,

– написал Саакашвили.

Политик попросил уважать их с Ясько приватность, а также с уважением относиться к его жене Сандре Руфолс. Саакашвили поблагодарил ее за невероятную совместную жизнь.

Политик отметил, что продолжает голодовку

Заключенный политик отметил, что продолжает голодовку и относится к этому крайне серьезно. Он говорит, что настроен идти до конца.

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Ясько посещала Саакашвили в Рустави

Отметим, что видео, в котором Саакашвили и нардеп от "Слуги народа" сообщили о своих отношениях в видео, которое обнародовали уже после задержания политика в Грузии. Ясько посещала любимого в исправительном учреждении в Рустави и обращалась к международному сообществу с призывом обратить внимание на его вопросы.

Текст публикации Саакашвили:

Для тех, кто интересуется личной жизнью.

Сейчас я веду гораздо более масштабную борьбу, чем моя личная жизнь. Впрочем, поскольку звучат вопросы об этом, я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви, и я чувствую себя благословенным.

Я прошу людей уважать нашу частную жизнь, а также приватность Сандры, к которой я отношусь с глубокой привязанностью, уважением и благодарен ей за невероятную совместную жизнь.

Сейчас я сосредоточен на моей борьбе и продолжаю голодовку. Я отношусь к этому крайне серьезно и настроен дойти до конца.