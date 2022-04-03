Мы даже не могли себе такого представить, – Зеленский о зверствах россиян на Киевщине

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с американскими журналистами и обвинил Россию в геноциде украинского народа.

Зеленский считает, что сейчас россияне попросту меняют тактику. Они пытались захватить Киев и города в регионе, уничтожая дома, убивали гражданских и занимались мародерством.

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Зеленский добавил, что до войны просматривая разные фильмы, в том числе о войне, мы даже не могли ничего подобного, поскольку все происходящее в Украине – это безумное решение об уничтожении нации.

На самом деле это геноцид – уничтожение целой нации и народа,

– подчеркнул Зеленский.

Лидер Украины добавил, что в Украине проживают представители более 100 наций, а военное вторжение России направлено на то, чтобы уничтожить всех. Зеленский подчеркнул, что жители Украины не хотят повиноваться политике России, и именно это главная причина геноцида. Он также подчеркнул, что все эти зверства происходят в Европе 21 века.

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