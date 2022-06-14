Мы делаем для Украины недостаточно, – польский премьер на неформальной встрече лидеров НАТО

Вечером 14 мая в Гааге состоялась неформальная встреча лидеров НАТО и нескольких стран, не входящих в Североатлантический союз. После этого главы государств и правительств вышли на брифинг, на котором польский премьер Матеуш Моравецкий в очередной раз поддержал Украину.

Глава правительства Польши, в частности, заявил, что НАТО делает для Украины недостаточно. Видео прессбрифинга обнародовала на своей странице в твиттере румынская журналистка Оана Лунджеску, 24 канал передает детали речи Моравецкого.

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Выступление Матеуша Моравецкого по результатам неформальной встречи лидеров НАТО

Свою речь премьер-министр Польши сразу же начал с широкомасштабной войны в Украине, назвав вторжение России темой встречи лидеров НАТО номер один . Он отметил, что укрепление единства стран Альянса и всей Североатлантической вертикали является как никогда важным.

Моравецкий заявил, что он прочно верит в трансатлантические связи, и в условиях современной опасности, агрессии и варварских атак, оказываемых Россией против Украины, НАТО является единственной структурой , которая может противостоять атакам России на весь Восток Европы, восточные государства Европейского Союза и Североатлантический альянс.