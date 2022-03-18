Мы делаем все и вас не оставим, – Зеленский Мариуполю и другим городам в осаде

Владимир Зеленский рассказал о ситуации в Украине после 22 дней войны, которую развязала Россия. Президент, в частности, обратился к жителям городов, которые сейчас находятся в осаде оккупантов.

Речь идет о Мариуполе, Харькове, Чернигове, Киевской области, Изюме и других городах-героях. Президент подчеркнул, что сейчас им очень сложно, пишет 24 канал.

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Зеленский: мы вас не оставим

"Мы делаем всё и делаем все. Абсолютно. Наша армия, полиция, ГСЧС, гуманитарные конвои, церковь. Весь наш народ", – подчеркнул украинский президент.

Мы вас не оставим, а им не простим. Вы будете свободны. Точно, я знаю. Как все мы на нашей земле. Слава всем нашим героям! Слава Украине,

– подчеркнул Зеленский.

Россияне уничтожают все, что видят

Но самая сложная ситуация сейчас – в Мариуполе. Враг продолжает держать город в осаде и перешел к уничтожению жилых домов. Как рассказали в тамошней мэрии, на момент блокады там остались 350 – 400 тысяч человек. Русские цинично разбомбили уже 80 – 90% города.

Обращение Зеленского в ночь на 18 марта: видео