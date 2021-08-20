Мы делаем все возможное, чтобы эвакуировать людей, – генсек НАТО о ситуации в Афганистане

20 августа НАТО созвали срочное совещание министров иностранных дел по ситуации в Афганистане. 24 канал публикует главное с пресс-конференции Йенса Столтенберга.

Генсек НАТО отметил, что министры иностранных дел Альянса обсудили 3 темы, которые касаются вопроса Афганистана.

О новых угрозы от талибов Талибы разыскивают по биометрическим данным афганцев, сотрудничавших с НАТО и США, – СМИ

Как НАТО будет реагировать на ситуацию в Афганистане

продолжать эвакуацию иностранцев и афганцев, которые работали на силы НАТО.

не будет допускать нового преобразования Афганистана в центр международного терроризма.

выработает тактики предупреждения новых терактов в Европе и мире от талибов.

После захвата 15 августа Кабула радикальное исламское движение "Талибан" получило контроль над большинством территории Афганистана, где уже более 40 лет продолжается гражданская война.

Смотрите сюжет 24 канала об Афганистане под режимом талибов:

Талибы захватили часть вооружения, которую не успели вывезти войска НАТО с территории страны. Сейчас идет процесс эвакуации афганцев, которые стремятся избежать мести со стороны "Талибана" из-за сотрудничества со странами Запада. К сожалению, на это есть существенные основания.

По мнению Столтенберга, НАТО делает все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. Он также подтвердил единство союзников, которые готовы стоять бок о бок против существующих вызовов. Сейчас для Североатлантического альянса это две страны – Россия и Китай.

Об эвакуации украинцев Есть силы, которые не заинтересованы в успешной эвакуации украинцев из Афганистана, – Кулеба

Главный месседж от НАТО следующий – талибы не должны поддерживать или предоставлять убежище террористам "Аль-Каиды" или "Исламского Государства". Также "Талибан" должен придерживаться прав женщин и прав человека в своей внутренней политике.

Трагедия для сотен тысяч войск НАТО. Впрочем, НАТО остается сильным альянсом, – подчеркнул Столтенберг.

В этой ситуации Пакистан несет особую ответственность. Исламабад должен следить, чтобы Кабул следовал международным правилам, в частности в соблюдении соглашения 2020 года, подписанного между США и Талибаном.

Вот как прокомментировал контакты с "Талибаном" Столтенберг:

Поскольку нет нового правительства, то талибов не надо признавать. В то же время в некоторых из стран НАТО есть операционные контакты с талибами. Сейчас дипломатических и политических контактов следует избегать.

Общее количество афганцев, работавших на США и страны НАТО трудно вычислить, однако предварительно это около 2 тысяч человек. Все потому, что некоторые работал на отдельные страны: Германию или Великобританию.