Мы делимся планами, и Байден знает о наших делах, – Зеленский
Источник:24 канал
Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за то, что он не только интересуется украинским вопросом, но и знает много деталей. Украинский лидер отметил: они с президентом США делятся планами и мероприятиями.
Президент заявил, что Украина благодарна США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Зеленский отметил: следующий разговор с Байденом может состояться уже через несколько недель.
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Он (Байден – 24 канал) – не просто интересуется украинским вопросом, но и знает много деталей. Мы делимся планами, мероприятиями, некоторыми моментами,
– заявил Зеленский.
Мы понимаем, какие риски – приоритетные
В то же время Зеленский подчеркнул: именно он является Президентом Украины. Он находится в своей стране и знает детали глубже, чем лидер любого другого государства.
"Вопрос не в президенте США. Да, мы понимаем, какие риски, и какие риски – приоритетные. Мы говорили о многих вещах. Я бы хотел объяснить ситуацию, что важно, что президент знает ситуацию от меня, а не от посредников", – заявил Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что очень важно, чтобы не только спецслужбы обменивались информацией. Зеленский подчеркнул: "надо быть здесь и понимать все детали".Обратите внимание! Зеленский заметил: "У нас нет недоразумения с президентом США, я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве".
Разговор Зеленского и Байдена
- Зеленский и Байден провели очередной телефонный разговор в четверг, 27 января.
- Политики обсудили вопросы безопасности, макрофинансовой поддержки и антиолигархической реформы.
- Зеленский поблагодарил Джо Байдена за военную помощь, до сих пор оказываемую США. Кроме того, украинский лидер подчеркнул: они с Байденом обсудили возможности финансовой поддержки Украины.
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