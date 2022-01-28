Мы делимся планами, и Байден знает о наших делах, – Зеленский

Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за то, что он не только интересуется украинским вопросом, но и знает много деталей. Украинский лидер отметил: они с президентом США делятся планами и мероприятиями.

Президент заявил, что Украина благодарна США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Зеленский отметил: следующий разговор с Байденом может состояться уже через несколько недель.

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Он (Байден – 24 канал) – не просто интересуется украинским вопросом, но и знает много деталей. Мы делимся планами, мероприятиями, некоторыми моментами,

– заявил Зеленский.

Мы понимаем, какие риски – приоритетные

В то же время Зеленский подчеркнул: именно он является Президентом Украины. Он находится в своей стране и знает детали глубже, чем лидер любого другого государства.

"Вопрос не в президенте США. Да, мы понимаем, какие риски, и какие риски – приоритетные. Мы говорили о многих вещах. Я бы хотел объяснить ситуацию, что важно, что президент знает ситуацию от меня, а не от посредников", – заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что очень важно, чтобы не только спецслужбы обменивались информацией. Зеленский подчеркнул: "надо быть здесь и понимать все детали".

Разговор Зеленского и Байдена

Зеленский и Байден провели очередной телефонный разговор в четверг, 27 января.

Политики обсудили вопросы безопасности, макрофинансовой поддержки и антиолигархической реформы.

Зеленский поблагодарил Джо Байдена за военную помощь, до сих пор оказываемую США. Кроме того, украинский лидер подчеркнул: они с Байденом обсудили возможности финансовой поддержки Украины.

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Зеленский заметил: "У нас нет недоразумения с президентом США, я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве".Американские СМИ сообщили, что разговор президента Зеленского и Байдена 27 января якобы состоялся "не так хорошо, как хотелось бы". Разногласия вроде бы касались "уровней риска в отношении российской атаки". В то же время офис Президента и Белый дом опровергли эту информацию.