Мы детей воруем: в Запорожье подростки запугали 12-летнего мальчика ради развлечения

В Кушугуме Запорожской области трое подростков решили развлечься во время поездки на автомобиле. Они решили запугать 12-летнего мальчика "для развлечения".

Подростки катались по поселку на автомобиле Mercedes Benz G-класса, который один из подростков взял у своих родителей. Компания заметила 12-летнего парня и решила "развлечься".

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Говорили, что воруют детей

Трое подростков в возрасте 16, 17 и 18 лет настойчиво предлагали 12-летнему ребенку покататься с ними на авто. Мальчику удалось убежать в ближайший киоск, где неравнодушные вызвали полицию.

В сети опубликовали видео, как водитель говорит по телефону с другом и рассказывает о том, что крадет детей.

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Правоохранители прибыли на вызов и составили протокол на двух подростков: оператору за хулиганство, 17-летнему водителю за вождение без прав. Кроме того, отец последнего получил протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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