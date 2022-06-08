На баннере изображен металлургический завод "Азовсталь" в форме сердца. Именно этот меткомбинат стал символом несокрушимости украинских героев.

Женщины защитников Мариуполя хотят привлечь Красный Крест к проверке условий пленных

Мы помним, – Садовый

На плакате добавили надпись на английском языке с призывом уволить защитников "Азовстали". Повесили его в центре, на здании Львовского городского совета.

Мы договаривались о тишине, но не в забвении. Львов помнит об отважных защитниках Мариуполя,

– подчеркнул мэр города Андрей Садовый.

Он также призвал мировое сообщество делать все необходимое, чтобы каждый украинский военнопленный вернулся домой.

Кстати, по словам городского головы, такой же баннер прямо сейчас вывешивают в Киеве.



Во Львове вывесили баннер в поддержку пленных защитников Мариуполя / Фото Андрея Садового

Что известно об эвакуации защитников Мариуполя

17 мая в Министерстве обороны сообщили, что началась эвакуация военных с завода "Азовсталь". 53 тяжелораненых бойцов отвезли в медицинские учреждения в оккупированный в 2014 году Новоазовск. Еще 200 наших защитников доставили гуманитарным коридором в захваченную Оленевку. Заместитель министра обороны Анна Маляр говорила, что для возвращения героев домой Киев проведет обмен пленными с Москвой. Власти призвали украинцев молчать, чтобы не навредить нашим защитникам.

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6 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что в плену россиян находятся более 2,5 тысяч защитников Мариуполя. Глава государства заверил, что государству-агрессорцу не выгодно применять против нашей военной пытки, ведь они стали "публичными пленными".

Сейчас над освобождением бойцов работает главное управление разведки Министерства обороны Украины. Екатерина Прокопенко – супруга командира полка "Азов" Дениса Прокопенко – отметила, что ведомство максимально серьезно относится к вопросу обмена бойцов. Поэтому она верит в то, что разведчикам удастся уволить ее мужа.

Обратите внимание! 25 мая стало известно, что Денис Прокопенко смог позвонить по телефону жене. Воин рассказал, что они содержатся в удовлетворительных условиях. По словам командира полка, с ним и его собратьями – все хорошо. Разговор супругов быстро оборвался, так что военный не успел рассказать больше деталей.

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