Мы долго работаем над дальнобойным оружием, я – в позитиве, – Зеленский

Владимир Зеленский во время пресс-конференции высказался о необходимости дальнобойного оружия. Он настроен оптимистично.

Президент Украины во время пресс-конференции 25 февраля 2024 года ответил на вопрос журналистов о необходимости дальнобойного оружия. Он отметил, что все понимают, для чего оно нам нужно, передает 24 Канал.

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Россия понимает, что мы будем делать

В частности, Зеленский сосредоточился на вопросе необходимости ракет ATACAMS. По его словам, они бьют на 300 километров, поэтому сразу понятна их роль на фронте.

Я не хотел бы говорить о деталях, но мы понимаем для чего, и Россия понимает, что мы будем с этим делать,

– отметил он.

Президент также рассказал, что работа над этим вопросом продолжается довольно долго. Кроме этого, он отметил, что он "в позитиве" после недавнего ответа партнеров.

США работают над передачей Украине нового варианта ракеты ATACMS большей дальности, – NBC