Мы слишком долго жили по сценарию Путина, – евродепутат призвал к решительным действиям

Многие европейские страны слишком долго жили по сценарию Владимира Путина. Пришло время это менять, чтобы уверенно двигаться дальше и показать России, что она должна отвечать за свои поступки.

Такое мнение высказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Он подчеркнул, что большую роль в этом должна сыграть НАТО.

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"У меня такое впечатление, что мы слишком долго жили по сценарию Путина. Он все делал первым и у него всегда был план", – сказал Ауштрявичюс.

По его словам, глава Кремля нагнетал обострение на границе.

Когда хочет – мобилизует, когда хочет – отводит войска на несколько недель или просто "для глаз". Мы в этом – наблюдатели,

– заявил евродепутат.

Ауштрявичюс: НАТО совершает ошибку

По словам евродепутата, большая проблема в том, что действия России безопасно оценивают – это ошибочное действие НАТО.

"Это не ведет к хорошему. Россия должна знать, какую цену он может заплатить, и какой ответ может ожидать", – заверил Ауштрявичюс.

Он также подчеркнул, что ответ России необязательно должен быть военным. Есть много путей, в частности, экономические каналы.

Интервью с Пятрасом Ауштрявичюсом: смотрите видео