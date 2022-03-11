Мы должны были сделать для Украины больше, – премьер Словении о евроинтеграции

Премьер-министр Словении Янош Янша прокомментировал решение саммита об евроинтеграции Украины. Он признал, что наше государство должно было получить более амбициозные сигналы, впрочем, надеется на изменение позиции коллег.

Заметим, сегодня ночью, после 5-часовой дискуссии, лидеры ЕС согласились на евроинтеграцию Украины. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это финальный экзамен для Европы.

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Янша подчеркнул, что новые реалии требовали более четких сигналов о членстве для Украины, чем вошедшие в финальное решение.

Теперь новый мир. Мир изменился. Мы тоже изменились, но недостаточно,

– отметил премьер-министр Словении.

В частности, раскритиковал, что в решение саммита вошла фраза о принадлежности Украины к "Европейской семье". Так как, по его словам, есть разница между европейской семьей и семьей Европейского Союза.

В то же время, он выразил надежду на изменение риторики ЕС уже вскоре, потому что большинство стран, как и Словения, были за ускорение вступления Украины в ЕС. Янша говорит, что пока этот сигнал еще не согласован, но он надеется, что придут к следующему саммиту.

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