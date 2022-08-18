Мы должны думать только о том, как победить, – обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский 18 августа традиционно обратился к украинцам. Он рассказал о своем визите во Львов и встрече с президентом Турции и Генсеком ООН.

Зеленский поблагодарил Львов и его жителей за поддержку и уют, которые происходили в течение дня. Президент также рассказал о посещении наших защитников в госпитале. Подчеркнул, что это очень храбрые и сильные ребята.

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Как прошел визит во Львов

Президент был рад увидеть ребят, которые учатся в Национальной академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. По его словам, приятно слышать, что все больше желающих стать офицерами украинской армии. Это основание гордиться не просто патриотизмом нашей молодежи, а тем, что люди верят в Украину, в ВСУ и в победу.

Зеленский также добавил, что на Марсовом поле Лычаковского кладбища почтили память всех, кто отдал жизнь за Украину.

Нет другой альтернативы – мы должны вернуть все свое и гарантировать безопасность для всех будущих поколений Украины,

– убежден президент.

Для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС нет препятствий

Отдельно Зеленский рассказал о переговорах с Генеральным секретарем ООН Гутерришем и Президентом Турции Эрдоганом. Президент очертил несколько важных пунктов.

Прежде всего он подчеркнул, что нет никаких объективных преград, чтобы миссия МАГАТЭ не попала на Запорожскую АЭС. На встрече с Гутерришем как раз обсудили параметры этой миссии и то, что она может очень быстро и вполне безопасно попасть на станцию в легальный способ через свободную территорию Украины.

"Тот, кто устроил ядерный шантаж, точно не может быть "транспортером" любых таких миссий. Россия должна немедленно и безусловно допустить представителей МАГАТЭ на станцию, и так же немедленно и безоговорочно вывести свои войска с территории станции", – убежден глава государства.

Зеленский уверен, что мир имеет силу, чтобы это обеспечить. Если же не сможет, то, как отметил президент, можно выбросить на свалку весь корпус международных документов по ядерной и радиационной безопасности, потому что россия это уничтожает.

В Еленовку надо направить миссию ООН

Вторым важным пунктом переговоров была тема украинских пленных. Зеленский призвал Гутерриша применить все возможности ООН, чтобы обеспечить выполнение оккупантами всех норм международного права в отношении пленных.

Более того, обсудили направление миссии по установлению фактов в Еленовке. Президент подчеркнул, что полная правда об этом российском теракте должна быть установлена.

Кроме того, говорили об экспортной зерновой инициативе. Зеленский отметил, что ее результат ощущается, поскольку острота глобального продовольственного кризиса уменьшается. Поэтому нужно больше безопасности. Чем больше объем экспорта, тем больше судов смогут поставлять украинское продовольствие.

Итоги переговоров с Эрдоганом

Также Зеленский рассказал о своих переговорах с президентом Турции. Он поблагодарил Эрдогана за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Турция готова взять под патронат восстановление Харькова и Харьковской области. Это миссия для действительно мощной страны. Сегодня подписали первую договоренность по инфраструктуре.

В заключение глава государства призвал Эрдогана и Гутерриша озвучить максимально жесткую позицию относительно запланированных россией псевдореферендумов на оккупированной территории. Любой фейковый "референдум" будет ударом по лицу международного сообщества.

россия тратит колоссальные силы, чтобы захватить хотя бы метр

Зеленский добавил, что чрезвычайно жесткая ночь была в Харькове – более десяти погибших. Оккупанты снова обстреляли Николаев и Запорожье. Российская армия тратит колоссальные ресурсы, чтобы захватить еще хоть километр на Донбассе, повторяет угрозы Одессе и другим городам Украины.

Мы с вами можем и должны думать только о том, как одержать победу. Победить на поле боя, на политическом фронте, в информационном противостоянии, в экономической плоскости, повсюду,

– подытожил президент.

Он добавил, что тот, кто борется и борется разумно, одерживает победу.

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