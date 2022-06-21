Должны стать полноценной Украиной, иначе "русский мир" нас не отпустит

"Институциональная культура" – это словосочетание из открытого отчета британской разведки является просто медом для моих глаз. "Воздушные силы России... не развили институциональную культуру", – сказано там.

Это то, что я годами объясняю в бизнес-школах. Вы можете научить ваших людей каким-то знаниям или навыкам, но из этого ничего не будет, если учатся индивидуумы, а не организация. Обучать организацию – это менять ее культуру.

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Россия обречена

Под неразвитой культурой британские разведчики здесь понимают: "Годами большинство учений для воздушных сил вероятнее всего происходило по сценариям и было предназначено для того, чтобы впечатлить начальство, а не развивать инициативу экипажей".

Коротко говоря, показуха, очковтирательство, чинопоклонство и безынициативность.

То же самое в сухопутных войсках России.

Вот почему, между прочим, так много генералов гибнет, – лезут на передний край контролировать и раздавать указания.

Украинский путь

Отойти как можно дальше от России – это не только украинский язык и культура, запрет контрабандных книг и тюремного шансона.

Это прежде всего изменение институциональной культуры – в Вооруженных силах Украины и в Правительстве, в политических партиях и местных советах, в министерствах и в полиции, в налоговой и на таможне.

Если будем "маленькой Россией" с украинским языком, с песнями и вышиванками, но постсоветскими институциями – шансов у нас нет.

Должны стать полноценной Украиной – не советской, не постсоветской, а современной и будущей.

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