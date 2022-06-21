Це те, що я роками пояснюю у бізнесових школах. Ви можете навчити ваших людей якимось знанням чи навичкам, але з того нічого не буде, якщо вчаться індивідууми, а не організація. Навчати організацію – це змінювати її культуру.

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Росія приречена

Під нерозвиненою культурою британські розвідники тут розуміють: "Роками більшість навчань для повітряних сил найімовірніше відбувалася за сценаріями та була призначена для того, щоб вразити начальство, а не розвивати ініціативу екіпажів".

Коротко кажучи, показуха, окозамилювання, чинопоклонство та безініціативність.

Те саме в сухопутних військах Росії.

Ось чому, між іншим, так багато генералів гине, – лізуть на передній край контролювати та роздавати вказівки.

Український шлях

Відійти якомога далі від Росії – це не лише українська мова та культура, заборона контрабандних книжок та тюремного шансону.

Це передусім зміна інституційної культури – у Збройних силах України та в Уряді, в політичних партіях та місцевих радах, в міністерствах та в поліції, в податковій та на митниці.

Якщо будемо "маленькою Росією" з українською мовою, з піснями й вишиванками, але пострадянськими інституціями – шансів в нас нема.

Мусимо стати повноцінною Україною – не радянською, не пострадянською, а сучасною й майбутньою.